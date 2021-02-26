Стокгольм, , 13:10 — REGNUM Заявления представителей правительства Швеции и Агентства общественного здравоохранения расплывчаты, иногда противоречивы и не имеют четкой цели. Шведским властям следует поучиться у своих коллег в Финляндии или Великобритании. Об этом 26 февраля написала журналистка Aftonbladet Лена Меллин в своей авторской статье.

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По ее словам, премьер-министр страны Стефан Лёвен большую часть осени жаловался на то, что граждане Швеции не соблюдают ограничения. Глава правительства даже сказал, что шведы стали проявлять «беспечность». В то же время Йохан Карлсон, генеральный директор Агентства общественного здравоохранения, заявляет, что распространение коронавируса увеличивается по всей Европе, независимо от ограничений в каждой стране, отметила она.

Шведские власти, утверждает Меллин, должны последовать примерам четко поставленной риторики в Финляндии или Великобритании.

Так, например, премьер-министр Финляндии Санна Марин объявила, что с 18 марта в стране на три недели будут введены жесткие ограничения — закроются рестораны и школы.

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