Екатеринбург, 26 февраля 2021, 12:15 — REGNUM В Екатеринбурге на месяц закроют движение по улице Чкалова, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской администрации.
Будет перекрыт участок от улицы Шаумяна до Депутатской с 19 марта по 19 апреля 2021 года. Транспорт направят по улицам Амундсена, Волгоградской, Ясной и свободным участкам улицы Шаумяна.
Причина изменений — работы по строительству инженерных сетей. Рядом с перекрытом участком улицы строится жилой комплекс.
Как сообщало ИА REGNUM, летом 2020 года в Екатеринбурге закрыли движение по улице Красных Командиров.
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