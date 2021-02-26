Екатеринбург, , 12:15 — REGNUM В Екатеринбурге на месяц закроют движение по улице Чкалова, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской администрации.

Будет перекрыт участок от улицы Шаумяна до Депутатской с 19 марта по 19 апреля 2021 года. Транспорт направят по улицам Амундсена, Волгоградской, Ясной и свободным участкам улицы Шаумяна.

Причина изменений — работы по строительству инженерных сетей. Рядом с перекрытом участком улицы строится жилой комплекс.

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2020 года в Екатеринбурге закрыли движение по улице Красных Командиров.

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