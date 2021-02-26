Улан-Удэ, , 12:01 — REGNUM Бурятии из федерального бюджета выделят около 1 млрд рублей на реконструкцию автомобильной дороги из Улан-Удэ в Новый Уоян. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, решение принято на заседании правительства РФ 25 февраля.

Всего регионы получат дополнительные 100 млрд рублей на ускорение темпов реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в регионах. Кроме дороги в Бурятии, по словам вице-премьера Марата Хуснуллина, средства направят на Северный обход Лобни в Московской области и Южный подъезд к Краснодару.

Зампред правительства республики Евгений Луковников отметил, что трасса «Улан-Удэ — Турунтаево — Курумкан — Новый Уоян» является единственным круглогодичным связующим звеном между столицей и тремя районами.

«Реконструкцию участка дороги с 271 по 291 км планировалось завершить в 2023 году, но с учетом выделенных средств в размере около 1 млрд рублей, объект сдадут в эксплуатацию уже в этом году», — добавил он.