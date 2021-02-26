Петрозаводск, , 12:48 — REGNUM В Карелии завершено следствие по делу о получении бывшим министром по дорожному хозяйству, транспорту и связи республики Алексеем Кайдаловым крупной взятки при строительстве аэропорта. Дело в скором времени поступит в суд, сообщили 26 февраля в пресс-службе СКР.

Напомним Кайдалова обвиняют по части 6 статьи 290 УК РФ («Получение должностным лицом взятки, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере»).

По версии следствия, в период с октября 2019 года по февраль 2020 года он сговорился с заместителем директора бюджетного учреждения «Аэропорт Петрозаводск» Игорем Волчеком (уже осужден по данному делу, — прим. ред.) на получение взятки в виде денежных средств в сумме 800 тыс. рублей в качестве первой части от оговоренной суммы взятки в размере 1,5 млн рублей.

А также, по данным следствия, получил взятку в сумме 1 млн рублей в качестве первой части от оговоренной суммы взятки в размере 3 млн рублей за оказание содействия в заключении договора подряда на выполнение работ по строительству объекта на территории аэропорта и беспрепятственную приемку и оплату выполненных работ.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем по делу утверждено обвинительное заключение, после вручения которого обвиняемому уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу», — отметили в ведомстве.

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