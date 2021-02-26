Стокгольм, , 12:02 — REGNUM При невозможности избежать тесного контакта с другим человеком, помимо других мер по инфекционному контролю в условиях пандемии коронавируса необходимо использовать медицинскую маску. Это то, что государственный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл утверждает сегодня — в отличие от того, что он говорил год назад. Об этом сообщила газета Aftonbladet.

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«Тогда у нас была совсем другая ситуация… Можете обсуждать эффективность масок и научные знания, но они не дают большого эффекта по сравнению с соблюдением социальной дистанции и пребыванием дома, когда вы больны», — заявил Тегнелл.

Отмечается, что Агентство общественного здравоохранения до сих пор не ввело масочный режим в Швеции по нескольким причинам. Среди них упоминаются отсутствие документально подтвержденных доказательств эффективности ношения масок.

Не в последнюю очередь, подчеркивают в ведомстве, сам факт ношения маски заставит человека расслабиться и забыть о соблюдении других ограничений.