Москва, , 11:59 — REGNUM Среди социальных услуг, которые жители Москвы просят предоставить им по телефону горячей линии комплекса социального развития города, самой популярной стала доставка лекарств на дом. Об этом 26 февраля сообщается на сайте столичного департамента труда и социальной защиты населения.

Ежедневно на горячую линию поступает свыше 1,1 тыс. заявок на получение услуг. Наибольшая их часть — около 500, приходится на доставку лекарственных препаратов. Как отметил руководитель департамента труда и соцзащиты населения Москвы Евгений Стружак, востребованность в тех или иных услугах меняется в зависимости от времени года. Так, очень в столице среди заказов соцуслуг в приоритете было получение дров по льготным ценам для отопления дачных и загородных домов.

«Зимой ситуация изменилась, и гораздо чаще москвичи стали звонить в кол-центр, чтобы заказать покупку и доставку лекарств и продуктов. Ежедневно социальные работники получают более 500 заказов на доставку медицинских препаратов, более 300 из которых — льготные лекарства. Всего с момента возобновления работы горячей линии было получено заявок на более 75 тысяч услуг по доставке лекарств», — сообщил Стружак.

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