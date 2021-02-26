Пермь, , 11:57 — REGNUM В Перми суд вынес приговор в отношении 42-летнего жителя Челябинской области, который признан виновным в крупном телефонном мошенничестве, сообщает пресс-служба УМВД по Пермскому краю.

По данным ведомства, мужчина совершил 34 преступления, связанных с хищением денег дистанционным способом. Гражданам нанесен ущерб на более чем 900 тысяч рублей.

Злоумышленник в ходе телефонного разговора представлялся сотрудником службы безопасности банка и информировал о несанкционированных операциях с использованием банковской карты граждан. Далее он давал указания для совершения действий через мобильное приложение банка или банкомат. В результате обманутые люди переводили свои средства на счета, подконтрольные преступнику. В некоторых случаях лжесотрудник банка просил потерпевших сообщить ему реквизиты карты, после чего похищал денежные средства.

Стоит отметить, что мужчина неоднократно судим и на момент совершения преступления отбывал наказание в местах лишения свободы.

Суд с учетом неотбытой части по ранее вынесенному приговору назначил жителю Челябинской области наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима с ограничением свободы на срок один год. Также осужденный должен возместить ущерб потерпевшим.