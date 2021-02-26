Магас, , 11:55 — REGNUM Бывший мэр города Магаса Беслан Цечоев выступил с опровержением слухов о своем задержании. Он вышел в прямой эфир в своем Instagram, в ходе которого заявил, что информация о задержании его за хищение 300 млн рублей не соответствует действительности и он знает, кто ее распространяет.

«Кое-что сделаю в рамках закона, если кто-то посмеет сказать, что я когда-либо что-либо неправильно сделал не в личной жизни, а в том, что касается всех», — цитирует экс-градоначальника столицы Ингушетии АиФ-СК.

Напомним, о том, что Беслан Цечоев арестован по подозрению в серии хищений на общую сумму более 300 млн рублей, написал 26 февраля телеграм-канал СКФО Telegraph.

«С зарплатой в 50 000 рублей Цечоев стал обладателем нескольких самых дорогих республиканских объектов недвижимости (включая пентхаус) и транспортных средств», — говорится в сообщении канала.

Напомним, бывший мэр города Магаса Беслан Цечоев ушел со своего поста в сентябре 2019 года в связи с истечением срока полномочий. Он проработал на посту градоначальника с октября 2015 года.

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