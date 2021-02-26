Нур-Султан, , 11:55 — REGNUM Около 500 пассажиров международных авиарейсов прибыли в Казахстан без справки об отсутствии коронавируса, сообщили в комитете санитарно-эпидемиологического контроля.

25 февраля в Казахстан прибыло 15 международных авиарейсов, на борту которых находились 2178 человек. Справки предъявили 1682 пассажира, без справок прибыли 496 человек.

Прибывшие без справок граждане Казахстана сдали анализы и ожидают результата в карантинном стационаре. Днем ранее, 24 февраля, на карантин направили 284 пассажира.

Отметим, по состоянию на 26 февраля в Казахстане выявили 211 212 случаев заражения коронавирусом, выздоровел 195 121 пациент, скончались 2540 человека.