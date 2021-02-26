Киев, 26 февраля 2021, 11:58 — REGNUM Украина ожидает от США «решений и шагов», которые воспрепятствуют строительству газопровода «Северный поток — 2» (СП-2). Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, слова которого опубликованы на сайте Центр анализа европейской политики (CEPA).
Он отметил, что сообщения из новой американской администрации очень обнадёживающие.
Кулеба также рассказал о том, какой вывод сделает Украина, если строительство газопровода всё же будет завершено.
Напомним, ранее Кулеба призвал США помочь Украине трансформироваться для более эффективного противостояния России.
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