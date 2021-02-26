Киев, , 11:58 — REGNUM Украина ожидает от США «решений и шагов», которые воспрепятствуют строительству газопровода «Северный поток — 2» (СП-2). Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, слова которого опубликованы на сайте Центр анализа европейской политики (CEPA).

Он отметил, что сообщения из новой американской администрации очень обнадёживающие.

«Я верю, что нам нужно немного больше времени, чтобы увидеть, что обнадеживающие сообщения будут сопровождаться в равной степени с обнадеживающими решениями и шагами, которые будут приниматься», — сказал министр.

Кулеба также рассказал о том, какой вывод сделает Украина, если строительство газопровода всё же будет завершено.

«Если проект будет завершен, то может быть только один вывод: что меры, которые были приняты, чтобы исключить его завершение, были неэффективными», — подчеркнул он.

Напомним, ранее Кулеба призвал США помочь Украине трансформироваться для более эффективного противостояния России.

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