Волгоград, , 11:57 — REGNUM В подкупе свидетелей по уголовному делу об убийстве подозревается адвокат в Волгограде. 48-летний юрист пообещал одному свидетелю бутылку спиртного за ложные показания, другому — деньги, сообщили ИА REGNUM 26 февраля в пресс-службе регионального Следственного комитета.

По данным следствия, мужчина, защищая клиента, подозреваемого в убийстве, подговорил двух основных свидетелей обвинения. За «нужные» показания он пообещал одному бутылку спиртного, другому 100 тысяч рублей. На суде свидетели заявили, что не видели подсудимого в квартире погибшего в день преступления. Эти данные легли в основу оправдательного приговора злоумышленника.

«Процессуальную проверку по данному факту инициировал государственный обвинитель, участвующий в судебном процессе. Следователям территориального подразделения СКР удалось установить все обстоятельства подкупа», — уточнили в СК.

В отношении адвоката возбуждено уголовное дело. Прокуратура добивается повторного рассмотрения уголовного дела об убийстве, идёт процедура обжалования оправдательного приговора.