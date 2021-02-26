Джакарта, , 11:53 — REGNUM Национальная полиция Индонезии призвала общественность принять участие в надзоре за сотрудниками полиции, которые посещают ночные клубы и употребляют алкогольные напитки, сообщает CNN Indonesia.

Полиция призвала граждан немедленно сообщать о случаях, когда кто-то заходит в ночной клуб или напивается.

Ранее специальный отдел национальной полиции запретил своим сотрудникам ходить по развлекательным заведениям, употреблять алкоголь и наркотики.

В будущем также планируется проводить проверки по хранению огнестрельного оружия сотрудниками полиции по всей стране.

Как сообщало ИА REGNUM, министр-координатор по морским делам и инвестициям Индонезии Лухут Бинсар Панджаитан обнародовал план по возобновлению туризма на Бали.

Подробнее в материале: В Индонезии обнародовали план по возобновлению туризма на Бали