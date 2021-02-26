Нижний Новгород, , 12:07 — REGNUM

ГУ МЧС по Нижегородской области разместило видео с места взрыва газа в пристрое к многоэтажке в Нижнем Новгороде.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в 09:13 26 февраля поступило сообщение о хлопке газовоздушной смеси с последующим возгоранием в пристрое к 12-этажному дому на бульваре Мещерском Канавинского района Нижнего Новгорода. Площадь возгорания составила 30 кв. м, произошло частичное обрушение.

Работа оперативных служб продолжается.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по предварительным данным, при взрыв газа в пристрое к жилой многоэтажке в Нижнем Новгороде ранения получил один человек — мужчина 1979 года рождения с легким ранением головы госпитализирован в медицинское учреждение. Под завалами может находиться не менее двух человек, эвакуированы 68 человек, в том числе шесть детей.