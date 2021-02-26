Улан-Удэ, , 11:49 — REGNUM Пандемия коронавируса крайне негативно отразилась на объёма пассажирских перевозок по регулярным автобусным маршрутам. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Бурятстата, в 2020 году было перевезено 43,8 млн пассажиров, что более чем на 37% меньше результатов 2019 года.

Пассажирооборот составил 980,5 млн пассажиро-км (-38,5%). Это привело к тому, что к концу года число автобусов на регулярных маршрутах снизилось на 4,8% до 2,1 тыс. единиц.

На этом фоне более чем пятикратно возросло число автобусов, адаптированных к обслуживанию маломобильных групп населения — 104 единицы.

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