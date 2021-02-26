Донецк, , 11:49 — REGNUM За истекшие сутки в Донецкой Народной Республике (ДНР) был выявлен 231 новый подтвержденный случай заражения коронавирусом. Об этом 26 февраля сообщает минздрав ДНР.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: «гонка вакцин» и новые штаммы — все новости»

«Министерство здравоохранения ДНР информирует, что за 25 февраля проведено 711 исследований, из них выявлено 191 случай (заражения коронавирусом) <…> и у 40 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в результате этого общее число заразившихся SARS-CoV-2 в республике достигло 24 079.

Кроме того, уточняется, что в настоящее время суммарное количество летальных исходов от COVID-19 в ДНР составляет 2020.

При этом отмечается, что на сегодняшний день в республике от нового заболевания вылечились 16 579 человек, еще 5481 пациент находится на лечении (стационарном и амбулаторном).

Как передавало ИА REGNUM, сутками ранее в ДНР был выявлен 131 новый подтвержденный случай заражения коронавирусом.