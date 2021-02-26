Краснодар, , 11:47 — REGNUM В Краснодарском крае за минувшие сутки подтверждено 160 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили 26 февраля в региональном оперативном штабе. Сутками ранее, 25 февраля, сообщалось о 142 новых заразившихся.

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«В Краснодаре выявили 48 случаев, в Динском районе — 18, в Кавказском — 8. По семь заболевших в Геленджике, Анапе и Горячем Ключе. По шесть положительных результатов в Туапсинском, Белореченском и Тбилисском районах. По пять — в Кореновском, Апшеронском, Гулькевичском и Сочи», — уточнили в оперштабе.

Всего с 12 марта на территории Краснодарского края подтверждено 38 117 случаев заражения коронавирусом. Более 85% — 32 513 жителей — признаны выздоровевшими. Скончались 1 900 человек — 15 пациентов пополнили статистику за последние сутки.

В тяжёлом состоянии остаются в ковид-госпиталях региона 88 пациентов: 86 из них подключены к аппаратам ИВЛ, ещё двое находятся на экстракорпоральной мембранной оксигенации.