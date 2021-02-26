Переславль-Залесский, Ярославская область, 26 февраля 2021, 11:46 — REGNUM Глава городского округа Переславль-Залесский Ирина Строкинова сделала прививку от коронавируса. Об этом она сообщила на своей странице в социальной сети «Вконтакте».
Глава округа рассказала своим подписчикам, что боялась прививаться.
Глава Переславля недавно была избрана на этот пост депутатами городской думы. Она стала первой из глав районов и городских округов Ярославской области, кто публично привился от коронавируса. Строкинова обещает переславцам рассказать и о дальнейших ощущениях.
Также Ирина Строкинова сообщила, что в Переславской ЦРБ поддерживается неснижаемый запас двухкомпонентной вакцины от коронавируса. В городском округе первым компонентом привито 1697 человек, что составляет 3,66 процентов от всего взрослого населения муниципального образования. Этот показатель выше среднероссийского (2.55).
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