Переславль-Залесский, Ярославская область, 26 февраля, 2021, 11:46 — ИА Регнум. Глава городского округа Переславль-Залесский Ирина Строкинова сделала прививку от коронавируса. Об этом она сообщила на своей странице в социальной сети «Вконтакте».

Страница Ирины Строкиновой в «Вконтакте» Ирина Строкинова на прививке

Глава округа рассказала своим подписчикам, что боялась прививаться.

«Я никогда не делала прививку от сезонного гриппа. Но для себя мысленно определилась, что прививку от COVID-19 буду делать, хотя морально, если честно, не была готова! Когда неделю назад сдала анализ крови на антитела, однозначно решила — делать нужно и буду. Тем более мои результаты показали, что с антителами у меня не все в порядке. Сегодня, 26 февраля, я ее сделала. Мои ощущения? Не страшно и не больно! Главное понимаешь, что ты не заболеешь этим коронавирусом!», — написала Ирина Строкинова.

Глава Переславля недавно была избрана на этот пост депутатами городской думы. Она стала первой из глав районов и городских округов Ярославской области, кто публично привился от коронавируса. Строкинова обещает переславцам рассказать и о дальнейших ощущениях.

«В понедельник, 1 марта, на общегородской планерке, т. е. через 3 дня после прививки, обязательно расскажу о своих ощущениях и о тех днях, в которые нужно соблюдать ограничения. Активная иммунизация населения позволит быстрее вернуться в нормальный ритм жизни, а самое главное спасти чью-то жизнь и сберечь Здоровье», — написала глава.

Также Ирина Строкинова сообщила, что в Переславской ЦРБ поддерживается неснижаемый запас двухкомпонентной вакцины от коронавируса. В городском округе первым компонентом привито 1697 человек, что составляет 3,66 процентов от всего взрослого населения муниципального образования. Этот показатель выше среднероссийского (2.55).