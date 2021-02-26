Нижний Новгород, , 11:46 — REGNUM Психологи МЧС России оказывают помощь пострадавшим в результате хлопка газовоздушной смеси в жилом доме в Нижнем Новгороде.

Психологическую помощь гражданам оказывают специалисты ГУ МЧС России по Нижегородской области, а также Приволжского филиала Центра экстренной психологической помощи МЧС России. Она проводится в пункте временного размещения (ПВР), развернутого на базе школы № 41в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба ведомства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 февраля утром в пристрое к корпусу №2 дома №3 по Мещерскому бульвару произошел взрыв бытового газа. По предварительным данным, ранение получил один человек, под завалами могут находиться не менее двух человек. Всего из здания эвакуировано 68 человек, в том числе шесть детей.

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