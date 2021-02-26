Чебоксары, , 11:46 — REGNUM В Чувашии продолжают регистрировать новые летальные исходы среди пациентов с коронавирусом, суточное число выявляемых случаев заражения SARS-CoV-2 подросло. Это следует из обновлённых данных оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: пандемия идёт на спад — все новости»

По информации на 26 февраля, с начала пандемии в Чувашии лабораторно подтверждено 21 289 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки — 59. Напомним, на 25 февраля за сутки было выявлено 52 носителя коронавируса.

Вылечились 19 497 человек, доля выздоровевших составила 91,6%. Из них за последние сутки победили болезнь 53 человека. По официальным данным, в настоящее время в Чувашии 768 человек болеют COVID-19.

Также в Чувашии умерли ещё шесть пациентов с коронавирусом. Таким образом, всего с начала пандемии от осложнений, вызванных SARS-CoV-2, скончались 1024 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 февраля на аптечную базу ГУП «Фармация» передано 4,1 тыс. доз вакцины «Гам-КОВИД-Вак» (торговая марка «Спутник-V»). Всего в республике действует 41 пункт вакцинации в 30 медицинских организациях.

Читайте ранее в этом сюжете: Чувашия получила ещё одну партию вакцины от коронавируса