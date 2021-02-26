Минск, , 11:45 — REGNUM Президентом Национального олимпийского комитета (НОК) Белоруссии избран Виктор Лукашенко. Об этом 26 февраля сообщает БелТА.

«Я не планировал избираться на очередной срок руководителем олимпийского комитета. Я попрошу вас, если вас это устраивает, передаю вам своего старшего сына», — сказал президент Белоруссии Александр Лукашенко на олимпийском собрании.

По его словам, воровства, коррупции, нецелевого использования денег в НОК не будет, а отношение к спортсменам и тренерам «будет самое доброе».

«Что касается меня, я ж всё равно никуда не уйду от вопросов спорта», — добавил глава республики.

Александр Лукашенко являлся президентом НОК с мая 1997 года. Виктор Лукашенко был первым вице-президентом НОК с апреля 2019 года.

После избрания Виктора Лукашенко пост первого вице-президента НОК решено ликвидировать. Вице-президентом НОК переизбран Дмитрий Довгаленок.