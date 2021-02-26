Баку, , 11:44 — REGNUM Вопрос о статусе Нагорного Карабаха «должен выйти из повестки», заявил 26 февраля президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Я советую Армении и армянскому народу меньше говорить об этом вопросе, не строить пустых надежд. Этот вопрос должен выйти из повестки», — сказал Алиев на пресс-конференции в Баку.

Он добавил, что поднимать такой вопрос — это означает «служить не миру, а конфронтации».

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2020 года в Нагорном Карабахе разгорелись крупномасштабные боевые действия, в ходе которых погибли несколько тыс. человек с обеих сторон.

Бои продолжались до 10 ноября 2020 года, когда по согласованию с Россией Баку и Ереван объявили о перемирии и размещение в регионе российского миротворческого контингента.

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