Алма-Ата, Казахстан, , 11:43 — REGNUM Самолет Ан-2 с пятью пассажирами на борту совершил вынужденную посадку в Алма-Атинской области, сообщили в телеграм-канале комитета гражданской авиации министерства индустрии и инфраструктурного развития.

Самолет авиакомпании «Азия континенталь» выполнял санитарный рейс по маршруту Боралдай — Кеген. Воздушное судно приземлилось в 1,5 км от автомобильной дороги. Во время посадки никто не пострадал. Причина вынужденной посадки не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 февраля в аэропорту Алма-Аты во время посадки у самолета авиакомпании Qazaq Air лопнули шины первой основной стойки. В результате происшествия никто не пострадал.

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