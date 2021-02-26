Москва, , 11:43 — REGNUM В Москве по состоянию на 18 февраля 2021 года выдано 56 тыс. льготных ипотечных кредитов. Об этом 26 февраля сообщил вице-мэр столицы Владимир Ефимов.

По его словам, общий объём предоставленных денежных средств составил 314 млрд рублей. При этом Москва, отметил заместитель мэра, лидер по количеству и общей сумме кредитов среди регионов страны.

«По состоянию на 18 февраля 2021 на столицу приходится 14,5% от всех выданных кредитов по стране. Речь идёт о сумме в 314 млрд рублей, а это 27,4% от общей суммы выданных в рамках программы льготных ипотечных кредитов в России», — сказал Ефимов.

По оценке вице-мэра, в Москве спрос на недвижимость восстановился до уровня прошлого года.