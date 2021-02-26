Саратов, , 11:49 — REGNUM В Саратовской области жертвами коронавируса за сутки стали два человека. Таким образом, с начала наблюдения от последствий заражения коронавирусной инфекцией скончались 638 саратовцев. Об этом 26 февраля сообщает облминздрав.

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Погибли за минувший день 70-летняя женщина и 67-летний мужчина. Проводимую терапию обоих пациентов осложняла сопутствующая коронарная патология.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области по состоянию на 26 февраля коронавирусная инфекция выявлена у 49 109 человек, за сутки инфицированы 204 жителя. Накануне заболел 201 человек. Выздоровели с начала пандемии 44 273 пациента, или 90,2%, за сутки — 231 человек.

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