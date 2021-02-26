Салехард, , 11:42 — REGNUM На Ямале за сутки выявлено 38 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 22 случая среди вахтовых рабочих из других регионов, сообщает 26 февраля региональный оперативный штаб.

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Днём ранее в регионе зафиксировали суточный прирост заражений в 46 случаев.

Всего с начала пандемии на Ямале выявлено на 26 февраля 37 035 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 34 69 человек, 397 пациентов с COVID-19 скончались. Проведено 5000 тестов провели в 23 лабораториях.