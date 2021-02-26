Кострома, 26 февраля 2021, 11:49 — REGNUM Директор департамента экономического развития Костромской области Александр Свистунов допустил снятие основных ограничений по работе общепита в течение ближайших месяцев. Об этом он заявил на пресс-конференции Костромастата 25 февраля, передаёт ИА REGNUM.
Глава департамента сказал, что эпидемиологическое поведение предпринимателей позволяет снять ограничения по работе дискотек и ночных клубов, а также кафе и баров в ночное время.
Напомним, в настоящее время костромские кафе и рестораны не могут принимать посетителей с часу ночи до 6 утра. В этот промежуток работа общепита разрешена исключительно на доставку. Ранее кафе закрывались для гостей ещё раньше, с 23 часов. Отвоевать дополнительные два часа рестораторам удалось лишь в начале февраля.
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