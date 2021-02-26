Кострома, 26 февраля, 2021, 11:49 — ИА Регнум. Директор департамента экономического развития Костромской области Александр Свистунов допустил снятие основных ограничений по работе общепита в течение ближайших месяцев. Об этом он заявил на пресс-конференции Костромастата 25 февраля, передаёт ИА REGNUM.

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Глава департамента сказал, что эпидемиологическое поведение предпринимателей позволяет снять ограничения по работе дискотек и ночных клубов, а также кафе и баров в ночное время.

«Поведение предпринимателей на данный момент позволяет снять основные ограничения по режиму работу общепита, по работе дискотек и ночных клубов. Как директор департамента экономического развития я очень надеюсь, что это произойдёт в течение ближайших двух месяцев. Конечно, разовые случаи нарушений правил в кафе и небольших магазинах встречаются. Но, подчеркну, случаи разовые. Главное сейчас позволить предпринимателям заработать столько денег, сколько им нужно. Если ограничения будут сняты, они это сделают. Но в любом случае решение об этом будет приниматься коллегиально на штабе по противодействию распространению коронавирусной инфекции, это зависит и от вакцинации, и от коллективного иммунитета. Но базовые ограничения с нами, я думаю, останутся ещё надолго — я имею в виду обработку рук антисептиками, маски, дистанцирование», — сказал Свистунов.

Напомним, в настоящее время костромские кафе и рестораны не могут принимать посетителей с часу ночи до 6 утра. В этот промежуток работа общепита разрешена исключительно на доставку. Ранее кафе закрывались для гостей ещё раньше, с 23 часов. Отвоевать дополнительные два часа рестораторам удалось лишь в начале февраля.