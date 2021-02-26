Тольятти, Самарская область, , 11:41 — REGNUM На российском авторынке рестайлинговая модель Lada Largus появится 5 марта 2021 года. Об этом сообщает портал «Лада Ларгус Клуб» со ссылкой на одного из дилеров АвтоВАЗа.

На данный момент обновлённый Largus доступен для предзаказов у дилеров марки. В линейке семейства Largus имеются три модели. Среди них: пятиместный и семиместный пассажирские универсалы, пятиместная Cross-версия и фургон.

Также для покупателей доступны три комплектации. Уже в начальной комплектации модель оснащена дистанционным управлением центральным замком, маршрутным компьютером и дневными ходовыми огнями (ДХО).

Рестайлинговый Largus выделяется оригинальным передним бампером, иным капотом и новыми передними крыльями. Также автопроизводители обновили у автомобиля радиаторную решётку, головную оптику, диски колес и боковые зеркала.

Отдельно стоит отметить, что на 1,6-литровом восьмиклапанном двигателе была внедрена обновленная шатунно-поршневая группа, модернизированный коленвал и газораспределительный механизм.

Ранее дизайнер Александр Шторм создал рендеры концепта микроавтобуса Lada Future. Машина является чем-то средним между минивэном и микроавтобусом. В случае, если бы эту модель начали выпускать, то её базовая версия стоила бы, по мнению автора проекта, от 1,5 млн рублей.

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