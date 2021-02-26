Санкт-Петербург, , 11:42 — REGNUM В Ленинградской области за прошедшие сутки выявлено 126 новых инфицированных коронавирусом, что на 27 человек меньше, чем сутками ранее. Также зарегистрировано семь новых летальных случаев от ковида. Об этом 26 февраля сообщили в федеральном оперативном штабе.

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По данным регионального оперативного штаба, за минувшие стуки инфицированные были выявлены в 59 населенных пунктах в 13 из 17 районах региона. Наибольшее их число было зарегистрировано в городах Гатчина (13) и Выборг (10). Также большое число зараженных было отмечено во Всеволожском районе — 37 жителей района получили положительный тест на ковид.

При этом по состоянию на утро 26 февраля в регионе развернуто 1294 койки для пациентов с COVID-19 и внебольничной пневмонией. Из них свободно 408 коек (31,53%), в том числе 148 в палатах реанимации.

Всего с начала пандемии в области коронавирусом заразились 36 722 жителя, из них 32 067 человека выздоровели, в том числе 158 — за сутки, еще 4033 продолжают лечение. Умерли 622 пациента, в том числе семь новых летальных случаев зарегистрировано за прошедшие сутки.

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