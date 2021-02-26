Новосибирск, , 11:51 — REGNUM Министерство образования и науки РФ до конца года поднимет привлекательность жилищной программы для молодых учёных. Об этом глава Минобрнауки Валерий Фальков сообщил 26 февраля в ходе заседания совета директоров научных организаций СО РАН.

Он отметил, что для ведомственной программы выдачи жилищных сертификатов нужны более комфортные условия вхождения. В министерстве работают над этим.

«Мы сейчас обстоятельно над этим думаем, я думаю, что в этом году мы её трансформируем, и она станет другой, более интересной для молодых ученых», — сказал Фальков.

На сайте министерства указано, что молодые учёные — кандидаты наук не старше 35 лет или доктора наук не старше 40 лет имеют право на получение денежной субсидии для улучшения жилищных условий. При этом стаж учёного должен быть не менее пяти лет. В минувшем году более 350 молодых учёных подали заявки на участие в программе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству проработать меры по обеспечению молодых учёных жильём. Минобрнауки в 2020 году запустило программу выдачи жилищных сертификатов таким специалистам.

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