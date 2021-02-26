Ростов-на-Дону, , 11:37 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки зарегистрировано 16 летальных исходов среди пациентов с коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 26 февраля.

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От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, умерли пять женщин в возрасте от 62 до 72 лет и 11 мужчин в возрасте от 49 до 84 лет. Все пациенты страдали рядом хронических заболеваний.

За весь период пандемии жертвами COVID-19 стали 3 тыс. 95 жителей Ростовской области.

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