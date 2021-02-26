Пусан, Южная Корея, , 11:42 — REGNUM Национальное собрание Южной Кореи одобрило законопроект о строительстве нового аэропорта в портовом городе Пусан. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

По данным источников, аэропорт будет построен на острове Кадокто с целью удовлетворения спроса на воздушные перевозки и содействия развитию юго-востока страны.

Законопроект поддержал 181 депутат, 33 депутата проголосовали против данной инициативы, ещё 15 депутатов воздержались от ответа.

Известно, что споры о необходимости строительства данного транспортного объекта продолжались более десяти лет. В последнее время оппозиция критиковала правящую Демократическую партию «Тобуро» за стремление утвердить проект в преддверии апрельских выборов, в ходе которых должны быть избраны мэры Пусана и Сеула.

25 февраля президент страны Мун Чжэ Ин в сопровождении руководителей правящей партии и ряда министров совершил поездку на место будущего строительства. Оппозиция осудила данную поездку, назвав её «вмешательством в выборы».