Нижний Новгород, , 11:36 — REGNUM Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил главе Нижнего Новгорода Юрию Шалабаеву оказать необходимую помощь пострадавшим дома на Мещерском бульваре.

«Мы окажем помощь людям, чьему здоровью причинен вред, а также тем, кто пострадал материально. Выделим средства в случае необходимости на первоначальное размещение жителей в ближайших гостиничных комплексах до момента, когда им можно будет вернуться в свои квартиры», — сказал Юрий Шалабаев.

Как сообщало ИА REGNUM, по предварительным данным, ранение в результате взрыва газа в пристрое к жилой многоэтажке получил один человек, под завалами могут находиться не менее двух человек. Всего из здания эвакуировано 68 человек, в том числе шесть детей, их определяют в пункт временного размещения, развернутый на базе школы №41.

Причина произошедшего устанавливается.