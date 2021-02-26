Киев, , 11:40 — REGNUM На Украине зафиксированы первые побочные эффекты от вакцины против COVID-19. Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко 26 февраля во время брифинга.

«По состоянию на 25 февраля поступили и первые сообщения о неблагоприятных событиях после иммунизации. Таких сообщений у нас семь, они все несерьёзные», — заявил чиновник.

Он рассказал, что один случай был зафиксирован в Черниговской области, а остальные шесть — в Черкасской.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: «гонка вакцин» и новые штаммы — все новости»

Отметим, что в данный момент на Украине используется индийская вакцина Covishield — дешёвый аналог вакцины от компании AstraZeneca.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Киеве персонал реанимационного отделения Александровской больницы Киева практически в полном составе отказался прививаться индийской вакциной.

Читайте также: В Киеве медики отказались прививаться индийской вакциной от COVID-19

Читайте ранее в этом сюжете: На Украине за сутки выявили более 8 тыс. случаев заражения коронавирусом