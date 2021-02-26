Пенза, , 11:48 — REGNUM В Пензенской области с начала наблюдения всего выздоровели после заражения новой коронавирусной инфекцией 34 106 пациентов, или более 89,8% от общего числа заболевших. За сутки поборол болезнь 531 человек, а днем ранее — 508 жителей. Об этом 26 февраля сообщает общероссийский оперативный штаб.

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На сегодняшний день коронавирусная инфекция подтвердилась у 37 973 жителей области, за сутки заболели 176 человек. Накануне носителями инфекции стали 186 пензенцев. С начала наблюдения скончались от последствий заражения коронавирусом 436 пациентов, за сутки — три летальных исхода.

ИА REGNUM ранее сообщало, новые случаи коронавируса зафиксированы за сутки во всех регионах РФ. Лидеры прежние — Москва (1336 случаев), Санкт-Петербург (947) и Подмосковье (502). Также в первой пятёрке оказались Нижегородская и Воронежская области. Всего в России с начала пандемии выявили 4 223 186 случаев заражения коронавирусом.

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