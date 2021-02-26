Калуга, , 12:17 — REGNUM 53 региональных проекта было реализовано в Калужской области в 2020 году. На их выполнение было направлено 23 млрд рублей из бюджетов различных уровней. Средний уровень реализации национальных проектов в области в 2020 году составил 99%. Об этом 26 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на заместителя губернатора области Дмитрия Разумовского.

В 2020 году в регионе был достигнут самый высокий за последние семь лет показатель по объему отремонтированных дорог (450 км). В числе значимых достижений — завершение строительства восьми детских садов, двух школ, 50 ФАПов, ремонт десятков учебных и медицинских учреждений, домов культуры, школ искусств, спортзалов сельских школ. В области заработала санитарная авиация, обновился автопарк скорой медпомощи. В муниципалитетах благоустроены 113 общественных и 139 дворовых территорий. Реализация ряда проектов на территории региона полностью завершена.

В 2021 году работа будет проводиться по 44 проектам, среди которых два новых: «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами» (национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы») и «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» (национальный проект «Образование»).

"Особое внимание будет обращено на повышение роли органов местного самоуправления в реализации нацпроектов на территории муниципалитетов. Это, в частности, будет осуществляться путем формирования сводных планов по реализации мероприятий национальных проектов в разрезе каждого муниципального образования и создания комплексной системы мониторинга достижения общественно-значимых результатов», — сказал Дмитрий Разумовский.

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