Пермь, , 11:35 — REGNUM В полицию Перми поступило сообщение о том, что в доме по ул. Баумана под лестницей обнаружен новорожденный ребенок, информирует пресс-служба УМВД по Пермскому краю.

Заявление поступило от прохожей, которая услышала плач. Под лестницей в подъезде она увидела младенца.

Прибывшая на место бригада скорой помощи осмотрела мальчика и оценила его состояние как удовлетворительное, повреждений нет. Ребенок госпитализирован.

В рамках оперативных мероприятий полицейские установили личность матери младенца. В отношении жительницы Верещагино 1997 года рождения возбуждено уголовное дело по статье 125 УК РФ («Оставление в опасности»). Женщина находится под подпиской о невыезде.