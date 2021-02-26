Архангельск, 26 февраля 2021, 11:34 — REGNUM Студентам и аспирантам Северного государственного медуниверситета (СГМУ) сократили стипендии.
«Отличникам» и «хорошистам» стипендию урезали на 40%, ординаторам — на 25%, аспирантам — на 26%. Заметно уменьшился и размер социальной стипендии — почти на 30%. В вузе причину пересмотра размера стипендий объяснили сокращением финансирования, пишет 29.ru
Ситуация возмутила не только студентов, но и представителей городской власти. Лидер фракции КПРФ в гордуме Александр Гревцов, в частности, потребовал от ректора вуза Любови Горбатовой отмены приказа о снижении стипендий
Региональный минздрав ситуацию пока не прокомментировал.