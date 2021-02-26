Архангельск, 26 февраля, 2021, 11:34 — ИА Регнум. Студентам и аспирантам Северного государственного медуниверситета (СГМУ) сократили стипендии.

Леонид Пастернак. Ночь накануне экзамена. 1895

«Отличникам» и «хорошистам» стипендию урезали на 40%, ординаторам — на 25%, аспирантам — на 26%. Заметно уменьшился и размер социальной стипендии — почти на 30%. В вузе причину пересмотра размера стипендий объяснили сокращением финансирования, пишет 29.ru

Ситуация возмутила не только студентов, но и представителей городской власти. Лидер фракции КПРФ в гордуме Александр Гревцов, в частности, потребовал от ректора вуза Любови Горбатовой отмены приказа о снижении стипендий

«Я призываю не просто сохранить стипендии на прежнем уровне, но и проиндексировать их хотя бы на официальный уровень инфляции. В конце концов, мы должны помнить, что молодёжь — наше будущее, и от того, в насколько достойных условиях она будет обучаться, будет зависеть и здоровье нас самих, когда выпускники СГМУ начнут работать у операционных столов, в кабинетах врачей общей практики и так далее», — заявил Гревцов.

Региональный минздрав ситуацию пока не прокомментировал.