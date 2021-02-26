Абуджа, , 11:36 — REGNUM Свыше 300 учениц государственной школы-интерната в городе Джангебе, который находится в северной части Нигерии, похитила группа неизвестных вооруженных лиц. Об этом 26 февраля сообщает местная газета Punch со ссылкой на сотрудников школы.

По информации журналистов издания, неизвестные, одетые в форму сотрудников государственной службы безопасности, прибыли на внедорожниках и мотоциклах к школе-интернату около часа ночи, вывели учащихся школы на улицу и посадили их в свои машины.

Также указывается, что представитель губернатора штата Замфара подтвердил факт похищения детей, однако не назвал точное число похищенных.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 февраля неизвестные боевики совершили нападение на среднюю школу в штате Нигер, расположенном на центрально-западной части Нигерии, похитив большое число учащихся.