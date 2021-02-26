26 февраля 2021 | Время чтения 3 мин

с. Пенега, , 12:22 — REGNUM Красногорский монастырь на Пинеге был основан в 1604 году. Начиналась Великая Смута и монашествующие потянулись от беды подальше на Севере. Даже по северным меркам Пинега была одним из глухих мест, где совсем недавно еще чудь белоглазая поклонялась Йомале. Над Пинегой-рекой с ее известняковыми утесами, высилась Черная гора покрытая мрачным еловым лесом. Возможно на ней и проводились языческие обряды. Обычно церкви и монастыри основывались на месте капищ.

Руины монастырского храма Грузинской иконы Божией Матери (1723) Владимир Станулевич © ИА REGNUM

С Красной горы открывается вид на пинежские дали Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Могильные плиты у алтаря собора Владимир Станулевич © ИА REGNUM Современное символическое надгробие князя Василия Голицына. Могила в неизвестном сейчас месте где-то у алтаря храма Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Основал монастырь «вдовый священник Мирон». Произошло согласно летописи это так — игумен Варлаам, живший на Пинеге в селе Кеврола, собрался перед смертью передать в храм икону Владимирской Божией Матери. И вдруг увидел сон, где явилась ему «световидная Жена» и посоветовала отдать икону попу Мирону, отнести на Черную гору и основать там монастырь. Игумен не знал где такая гора, пока к нему не пришел священник Мирон, служивший в храме рядом с этим местом.

Алтарь храма Грузинской иконы Божией Матери зарос кустарником Владимир Станулевич © ИА REGNUM

В одном окне алтаря – деревья и великолепный пейзаж Владимир Станулевич © ИА REGNUM В другом – склоны Красной горы Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Колокольня пока еще безопасна для посещения Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Мирон поставил на горе крест, рядом икону и обнес все этот оградой. В это время на холме слышались пение и звон. Царь Василий Шуйский дал монастырю грамоту, а архиепископ Новгородский Исидор — благословение.

С колокольни открываются пинежские просторы Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Руины храма Владимир Станулевич © ИА REGNUM

С монастырем связана история еще одной знаменитой иконы. В 1622 году Грузию, одну их первых христианских стран, покорил персидский шах Аббас. Разорив храмы, он вывез в Персию иконы, в том числе чудесный Грузинский образ Божией Матери. В том году в Персию по торговым делам отправился приказчик купца Егора Лыткина из Ярославля, который приобрел икону у перса. Лыткин, опять же во сне, услышал совет отнести образ «в Двинскую область, на Черную гору». Лыткин лично отправился на Пинегу, и в 1629 году поставил образ Пречистыя Одигитрии в монастыре. Согласно описанию, икона была «письма греческого, обложен образ серебром резью — венец и середина и поля, и позолочен весь оклад почестным золотом, а подложен тот образ камкою алою, цена всему окладу четырнадцать рублей». Купец Лыткин же решил поставить на Красной горе, как она стала называться после основания обители, храм — что и сделал в 1630 году. Он же снабдил обитель книгами и утварью.

Стены храма чудом не рухнули вслед за крышей Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Потолок — небо Владимир Станулевич © ИА REGNUM Храм давно утратил крышу, но стены хранят фрески с фигурами святых Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Могильные плиты у алтаря собора Владимир Станулевич © ИА REGNUM Современное символическое надгробие князя Василия Голицына. Могила в неизвестном сейчас месте где-то у алтаря храма Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Третья история — ссыльной жизни и погребения опального фаворита царевны Софьи Василия Васильевича Голицына. Бывший руководитель Посольского приказа, сосланный в пинежский Кулой, верстах в 30 от монастыря, любил посещать обитель плывя на лодке по Пинеге, останавливаясь в деревнях и слушая народные песни. 150 лет спустя в монастыре показывали тяжелую священную книгу принесенную князем на Красную гору. А как-то Василий Голицын принес в обитель вОздухи, вышитые, как говорила молва, инокиней Новодевичьего монастыря Сусанной — бывшей царевной Софьей. Могила князя, скончавшегося в 1714 году, где-то у алтаря монастырского храма Грузинской иконы Божией Матери, построенного уже после погребения князя — в 1723 году.

Винтовая лестница ведет на колокольню Владимир Станулевич © ИА REGNUM Недавно монастырские здания передали церкви и появилась надежда, что в эти стены вернется жизнь Владимир Станулевич © ИА REGNUM

И бывший келейный корпус монастыря, в конце XX века бывший турбазой Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Но турбаза сгорела и стоит в разорении Владимир Станулевич © ИА REGNUM

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