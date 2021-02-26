Челябинск, , 11:33 — REGNUM В Челябинске сотрудник отдела полиции «Советский» задержан за совершение смертельного ДТП. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Преступление было совершено вечером 22 февраля. Следователи считают, что страж порядка управлял автомобилем «Лада Гранта». В пьяном виде он столкнулся с машиной «Соларис» и покинул место аварии.

Пассажир его автомобиля погиб. А пассажирка из «Соляриса» попала в реанимацию. Подозреваемый был пойман и водворён в изолятор. Следователи намерены добиваться его ареста.