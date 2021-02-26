Варшава, , 11:32 — REGNUM На железной дороге в Польше столкнулись поезд и локомотив. Происшествие случилось в районе станции Гродзиско-Дольне, что находится в Подкарпатском воеводстве. Обошлось без жертв — пятеро человек получили легкие травмы. Об этом 26 февраля сообщает Polskie Radio 24 со ссылкой на пресс-секретаря Управления железными дорогами Польши Мирослава Семенеца.

По его словам, локомотив в результате ошибки выехал со своего пути на соседний, по которому должен был проходить пассажирский поезд Жешув-Щецин.

«Благодаря тому, что это было около станции, поезд шел с медленной скоростью. Однако в результате резкого торможения и столкновения ряд пассажиров в салоне упали и ударились, в связи с чем получили легкие травмы», — указал он.

В настоящее время на данном участке железной дороги остановлено движение. На месте работают рабочие и спасатели, которые ликвидируют последствия столкновения.