Москва, , 11:32 — REGNUM Удар США по Сирии может привести к эскалации в регионе. Как передает корреспондент ИА REGNUM 26 февраля, об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

«При авиаударе погибли бойцы проиранских формирований, воевавшие на стороне правительственных сил в Сирии, атака была совершена без всякого суда и следствия. Безусловно, все это может привести к эскалации в регионе, дальнейшему осложнений отношений с Ираном по всему спектру и отрицательно повлиять на сирийское урегулирование в целом», — заявил Слуцкий.

Президент США Джозеф Байден является продолжателем политики Барака Обамы, развязавшим войну в Сирии ради смены неугодного Вашингтону режима, отметил парламентарий.

«Агрессия со стороны США на внешнем фланге не имеет партийного окраса, как бы Байден не критиковал Трампа. Америка вернулась, как и обещал ее 46-й президент», — заключил он.

ВВС США в Сирии нанесли ракетный удар по позициям сирийских ополченцев, которых поддерживает Иран.

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