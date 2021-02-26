Ульяновск, , 11:32 — REGNUM В Ульяновской области подтверждено ещё 109 случаев заражения коронавирусом, также зарегистрированы новые летальные исходы. Это следует из данных оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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По информации на 26 февраля, с начала пандемии в Ульяновской области официально выявлен 47 491 случай заражения SARS-CoV-2, в том числе за последние сутки — 109.

Победил болезнь 43 981 пациент, что составляет 92,6% от общего числа подтверждённых случаев заражения коронавирусом. Из них за последние сутки вылечились и выписаны 104 пациента.

Также в Ульяновской области зарегистрировано ещё восемь летальных исходов от COVID-19. Всего скончались 784 пациента с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области для реабилитации пациентов, которые переболели COVID-19, будут созданы кабинеты восстановительного лечения. Они будут оснащены оборудованием для проведения телемедицинских консультаций. Реабилитация будет включать три этапа, в том числе первые два — в медицинских учреждениях, третий — на дому.

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