Москва, , 11:32 — REGNUM Российские учёные разработали устройство, которое может ускорить восстановление мозга новорождённых после родовых травм. Как пояснили в пресс-службе Министерства науки и высшего образования РФ, это специальная шапочка, разработанная в лаборатории «Умного сна» на базе Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Чернышевского.

Специалисты «лаборатории подчеркивают, что даже при самых благополучных родах при прохождении родовых путей младенец может получить поверхностное повреждение мозга или травмировать его части. Сосудистые гематомы в оболочках мозга опасны для развития ребёнка. В последствии они могут вызвать нарушения концентрации внимания, речи и логики.

Чтобы избежать последствий, важно своевременно диагностировать травму и «откачать» скопившуюся кровь. Разработанное учёные устройство как раз и позволяет «стимулировать очистительные функции сосудов головного мозга и поможет значительно снизить риски осложнений для будущего здоровья ребёнка», отметили в министерстве. Стимулирующий сигнал на лимфатические сосуды-пылесосы, которые очищают ткани мозга от токсинов и метаболитов, подаются через вшитые в шапочку световоды.

В настоящее время входящие в команду учёные, в том числе неврологи и неонатологи Саратовского медицинского университета имени Разумовского, приступили к фазе клинических испытаний новых технологий. Их практическое применение в неонатологии запланировано уже на этот год.

Отмечается, что портативное оборудование, которое не требует специального обучения и может использоваться даже в домашних условиях в виде шапочек или наушников.

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