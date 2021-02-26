Барнаул, , 11:31 — REGNUM Как минимум, в трёх регионах России студенты не получили положенных им выплат за прохождение практики во время пандемии коронавируса в ноябре-декабре 2020 года. Об их отсутствии обучающиеся из Архангельской области, Алтайского и Приморского краев пожаловались во Всероссийский студенческий союз, пишут «Известия».

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»Мы проходили практику в ноябре-декабре по своему направлению — стоматология. Но выплат нет, нам о них даже не рассказали», — пояснила одна из студенток Алтайского государственного медицинского университета.

Напомним, согласно постановлению Правительства РФ №1965 от 28.11.20 года студентам полагается выплата в размере 7−10 тыс. руб./мес. Если до 1 марта выплата не будет сделана, Всероссийский студенческий союз собирается направить заявление в Следственный комитет.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в условиях эпидемии коронавируса многие регионы России стали привлекать на работу студентов медицинских учреждений. Но если к примеру, в Иркутской области и в Забайкалье будущих медиков официально трудоустраивают с выплатой заработной платы, а в Кузбассе и в Алтайском крае — почему-то нет.

«Мы поступали учиться, а не работать забесплатно, не имея нормального образования. Людям платят за эту работу (…) а мы пушечное мясо?» — было сказано в открытом обращении к губернатору Кемеровской области Сергею Цивилёву.

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