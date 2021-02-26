Магас, , 11:31 — REGNUM В Ингушетии задержали бывшего главу МВД республики Ахмеда Погорова. Он находился в федеральном розыске с апреля 2019 года. Погорова обвиняют в организации протестных акций против установления границы между Ингушетией и Чечней, пишет «Интерфакс».

По предварительным данным, 26 февраля Ахмед Погоров скрывался от правосудия, проживая в доме у одного из жителей Карабулака. В настоящее время решается вопрос о привлечении его пособника к ответственности за сокрытие лица, находящегося в розыске.

Напомним, Погоров является сопредседателем всемирного конгресса ингушского народа. В марте 2019 года он был одним из лидеров митинга протеста в городе Магасе против несправедливых, по мнению протестующих, границ между Чечней и Ингушетией. Акция вылилась в беспорядки, в результате которых ее участники оказали сопротивление сотрудникам правоохранительных органов. Получили травмы несколько силовиков.