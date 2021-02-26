Нур-Султан, , 11:30 — REGNUM Министерство труда и социальной защиты населения Казахстана планирует разработать новую концепцию миграционной политики на 2022−2026 годы. Об этом 26 февраля заявил глава ведомства Серик Шапкенов на заседании расширенной коллегии ведомства.

По его словам, в 2021 году основными задачами министерства труда станет принятие новой концепции миграционной политики и внедрение системы правовой защиты трудовых мигрантов.

Кроме того, доля граждан Казахстана среди работников будет сохранена на уровне не менее 97%, добавил Шапкенов.

Он добавил, что в 2020 году в Казахстан прибыли более 7 тыс. семей или 13 тыс. этнических казахов. Местным органам власти выдано 17,3 тыс. квот на привлечение иностранных специалистов.